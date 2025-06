Innova Diesel 2013 Bekas Murah? Harga Terjangkau, Kondisi Prima!

You might also like

Meskipun Innova Diesel memiliki harga sedikit lebih tinggi dari versi bensinnya, permintaannya tetap tinggi karena efisiensi dan torsi mesin diesel. Kisaran harga Innova Diesel 2013 bervariasi; misalnya, tipe G A/T sekitar Rp 210-240 juta, sementara tipe V A/T berkisar Rp 230-260 juta. Harga aktual dapat bergantung pada kondisi fisik dan riwayat perawatan kendaraan.

