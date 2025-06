IHSG Terkoreksi: Tensi Timur Tengah Jadi Beban Pasar Saham?

Meskipun The Fed diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah, pelaku pasar akan mencermati arahan ke depan. Kebijakan moneter The Fed sangat dinanti di tengah ketidakpastian tarif dagang dan risiko geopolitik yang masih membayangi.

Di tengah ketegangan geopolitik, fokus pelaku pasar juga beralih ke keputusan bank sentral AS, The Fed, mengenai suku bunga acuannya. Keputusan krusial ini dijadwalkan akan dirilis pada Kamis (19/06) dini hari WIB.

Koreksi ini tidak hanya terjadi di pasar domestik. Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, mengungkapkan di Jakarta bahwa bursa regional Asia secara umum bergerak melemah. “Pasar masih terbebani konflik Iran dan Israel yang dikhawatirkan akan meluas,” ujarnya, mencerminkan sentimen negatif global.

