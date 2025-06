Air New Zealand Rajai Maskapai Teraman Dunia, Kalahkan Qantas & Emirates!

Air New Zealand dinobatkan sebagai maskapai full-service teraman di dunia untuk tahun 2025 oleh situs pemeringkat AirlineRatings.com, mengungguli Qantas. Perbedaan nilai antara keduanya sangat tipis, di mana usia armada Air New Zealand yang lebih muda menjadi faktor pembeda utama. Sementara itu, HK Express berhasil meraih predikat sebagai maskapai berbiaya rendah teraman.

Sharon Petersen, CEO AirlineRatings.com, menyoroti sengitnya persaingan antara Air New Zealand dan Qantas . “Perbedaannya hanya 1,50 poin,” ungkap Petersen dalam keterangan resminya yang dikutip pada Rabu (17/6/2025). Ia menambahkan bahwa kedua maskapai tersebut sama-sama menerapkan standar keselamatan dan pelatihan pilot yang luar biasa tinggi. Namun, Petersen menegaskan bahwa faktor pembeda utama yang mengantarkan Air New Zealand ke posisi teratas adalah usia armadanya yang lebih muda.

TEKNA TEKNO – JAKARTA – Kabar gembira datang dari dunia aviasi! Air New Zealand secara resmi dinobatkan sebagai maskapai teraman di kategori full-service global untuk tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh situs pemeringkat keselamatan penerbangan terkemuka, AirlineRatings.com. Keberhasilan Air New Zealand ini menandai pergeseran signifikan, karena berhasil mengungguli Qantas, maskapai yang sebelumnya menduduki posisi puncak.

You might also like