Xpander Exceed Tourer: MPV Premium Harga Terjangkau, Impian Keluarga!

Untuk memudahkan konsumen memiliki Mitsubishi New Xpander Exceed Tourer , MMKSI menawarkan program penjualan yang sangat menarik. Harga on the road (OTR) untuk wilayah JABODETABEK adalah Rp 297.900.000 untuk varian Exceed Tourer CVT dan Rp 288.700.000 untuk Exceed Tourer MT. Perlu dicatat, terdapat tambahan biaya sebesar Rp 1.500.000 apabila konsumen memilih warna Quartz White yang elegan.

