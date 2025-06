Daihatsu Move Terbaru di GIIAS 2025: Bocoran Spesifikasi & Harga!

You might also like

Meskipun PT Astra Daihatsu Motor (ADM) tidak mengirimkan perwakilan ke konferensi pers pra-event GIIAS 2025, spekulasi mengenai kehadiran produk baru menguat. Hal ini disebabkan oleh bocoran desain paten Daihatsu Move, sebuah kei car berjenis MPV, yang terkuak dari situs DJKI Kemenkumham. Permohonan paten desain mobil ini, yang diajukan oleh Daihatsu Motor Co. Ltd. dari Jepang, resmi diumumkan pada 23 Juni 2025. Hingga kini, belum ada kepastian apakah Daihatsu Move akan dipasarkan langsung di Indonesia atau hanya dipamerkan sebagai unit display di GIIAS 2025.

Dari dokumen yang berhasil diakses, diketahui bahwa pengumuman permohonan paten desain ini resmi dikeluarkan pada 23 Juni 2025. Pihak pemohon yang tercatat adalah Daihatsu Motor Co. Ltd. yang berlokasi di Osaka, Jepang.

