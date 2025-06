Ngeri! Serangan Iran Ancam Indeks Saham AS Anjlok Besok?

You might also like

Selain perkembangan geopolitik, para investor juga akan mencermati serangkaian rilis data ekonomi penting yang akan datang. Ini mencakup laporan aktivitas bisnis AS dan penjualan perumahan pada Senin, angka keyakinan konsumen pada Selasa, serta Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi ( PCE Price Index ) pada Jumat, yang semuanya akan memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi ekonomi AS.

2