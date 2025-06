Saloka Theme Park: Sensasi Baru! Naik Balon Udara, Lihat Pemandangan!

Untuk menikmati pengalaman unik menaiki Balon Udara Saloka , pengunjung dapat memilih opsi tiket bundling seharga Rp240.000 per orang, yang sudah termasuk akses ke semua wahana Saloka lainnya. Menariknya, masyarakat umum yang tidak membeli tiket masuk Saloka juga berkesempatan mencoba Balon Udara dengan harga terpisah Rp150.000 per orang. Bagi pengunjung yang memiliki membership Saloka , ada harga spesial Rp90.000. Perlu diingat, wahana ini memiliki syarat tinggi badan minimal 90 cm dan berat badan maksimal 100 kg. Pemesanan tiket Balon Udara dapat dilakukan dengan mudah melalui website resmi www.SalokaPark.com .

