RS Emtek Kompak: Investor Gigit Jari, Dividen Nihil!

Direktur Armen Antonius menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena laba bersih RSGK dialokasikan sepenuhnya untuk pengembangan dan ekspansi, sedangkan SAME memiliki saldo laba ditahan negatif. Kedua entitas menganggarkan total Rp200 miliar untuk belanja modal 2025, termasuk akuisisi mesin PET Scan canggih untuk RS EMC Graha Kedoya. Meskipun demikian, RSGK mencatatkan kenaikan laba bersih 57,5% dan pendapatan 18,1% pada 2024, sementara SAME mengalami penurunan laba bersih 3,2% namun pendapatannya naik 11,4%.

Dua emiten rumah sakit Grup Emtek, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME) dan PT Kedoya Adyaraya Tbk. (RSGK), memutuskan untuk tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2024 setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 18 Juni 2025. Bagi SAME, ini melanjutkan tren tidak membagikan dividen sejak tahun 2019 karena saldo laba ditahan yang negatif. Sementara itu, RSGK menghentikan kebiasaan rutin membagikan dividen sejak IPO pada 2021, menandai kali pertama absen dari pembagian keuntungan.

Di sisi lain, kinerja SAME menunjukkan sedikit pelemahan pada laba bersih. Perseroan mencatatkan penyusutan laba bersih sebesar 3,2% secara tahunan pada 2024, dengan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp11,8 miliar, turun dari Rp12,25 miliar di tahun sebelumnya. Meski demikian, SAME tetap menunjukkan pertumbuhan positif pada pendapatan, yang meningkat 11,4% menjadi Rp1,7 triliun pada 2024, dari sebelumnya Rp1,53 triliun.

Di sisi lain, PT Kedoya Adyaraya Tbk. (RSGK), yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021, sebelumnya dikenal rutin membagikan dividen. Pada tahun 2021, RSGK membagikan dividen sebesar Rp86 per saham, yang kemudian menyusut menjadi Rp81 per lembar saham pada tahun berikutnya. Terakhir, pada tahun buku 2023, dividen yang dibagikan adalah Rp26 per saham. Dengan demikian, keputusan untuk tidak membagikan dividen pada tahun ini menandai kali pertama RSGK absen dari pembagian keuntungan sejak IPO.

Bagi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME), kebijakan tidak membagikan dividen bukanlah hal yang baru. Sejak tahun buku 2019, perseroan belum pernah mengumumkan pembagian dividen. Berdasarkan catatan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, SAME terakhir kali membagikan dividen pada 7 Juni 2018, dengan total nilai Rp10,03 miliar.

