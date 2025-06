ULTJ Gelontorkan Rp1,45 Triliun! Buyback Saham Gede-gedean?

You might also like

Dari sisi proyeksi keuangan, aksi pembelian kembali saham ULTJ ini diperkirakan akan membawa dampak positif yang signifikan. Rasio laba bersih per saham (EPS) diproyeksikan akan mengalami peningkatan dari Rp 35 menjadi Rp 39 per lembar. Tak hanya itu, rasio return on asset (ROA) diperkirakan meningkat dari 4,2% menjadi 5,1%, dan return on equity (ROE) dari 4,7% menjadi 5,8%. Peningkatan rasio-rasio ini mencerminkan efisiensi dan profitabilitas perseroan yang lebih baik pasca-aksi buyback .

