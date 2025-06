IHSG Bangkit! Sentimen Timur Tengah Mereda, Investor Kembali Optimis

You might also like

Selain faktor geopolitik, pasar turut merespons positif sinyal kemungkinan penurunan suku bunga acuan The Fed yang diisyaratkan akan terjadi paling cepat Juli 2025, serta menanti kesaksian Ketua The Fed Jerome Powell. Perhatian juga terfokus pada revisi undang-undang anti-persaingan di Tiongkok. Sepuluh sektor tercatat menguat, dengan sektor properti memimpin, sementara aktivitas perdagangan saham menunjukkan volume tinggi dan bursa regional Asia juga positif.

Selain faktor geopolitik, pasar juga merespons positif pernyataan Wakil Ketua The Fed, Michelle Bowman, yang mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga acuan paling cepat pada Juli 2025. Selanjutnya, perhatian pasar kini terfokus pada Ketua The Fed, Jerome Powell, yang dijadwalkan akan memberikan kesaksian di hadapan Kongres AS pada Selasa dan Rabu waktu setempat. Kesaksian Powell akan sangat dinanti untuk mendapatkan sinyal mengenai arah kebijakan suku bunga di masa mendatang.

Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, menjelaskan bahwa bursa saham domestik dan regional Asia bergerak menguat karena didorong harapan akan de-eskalasi konflik di Timur Tengah. “IHSG dan bursa regional Asia bergerak menguat, didorong sentimen harapan akan de-eskalasi konflik di Timur Tengah yang dapat mengurangi kekhawatiran akan risiko global,” ujar Maximilianus di Jakarta, Selasa.

