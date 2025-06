Salah satu warisan abadi dari visi Peter the Great yang masih berdiri megah di St. Petersburg adalah Istana Musim Panas atau yang dikenal sebagai Summer Palace of Peter the Great . Bangunan klasik yang memesona ini telah diakui secara global dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO . Tim kumparan baru-baru ini berkesempatan mengunjungi dan mengamati langsung kemegahan situs tersebut, sebagai bagian dari undangan liputan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Rusia .

