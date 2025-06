Wall Street Reli: Gencatan Senjata Iran-Israel & The Fed Jadi Faktor?

You might also like

Fokus pasar selanjutnya akan tertuju pada data final Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2025 dan laporan inflasi PCE yang akan dirilis oleh Departemen Perdagangan AS pada pekan ini. Data-data ini akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi ekonomi AS.

Namun, pandangan berbeda justru datang dari Wakil Ketua The Fed, Michelle Bowman, yang mendukung dimulainya siklus pemangkasan suku bunga pada bulan Juli. Sebaliknya, Presiden The Fed Atlanta, Raphael Bostic, berpendapat bahwa pemangkasan suku bunga belum diperlukan dalam waktu dekat, mengingat tekanan harga berasal dari tarif dan pasar tenaga kerja masih menunjukkan kekuatan.

Sebelumnya, seruan gencatan senjata dari Presiden Trump menjadi kejutan, terutama setelah AS melancarkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran, yang kemudian dibalas Iran dengan menyerang pangkalan militer AS di Qatar.

Selain perkembangan geopolitik, investor juga menaruh perhatian besar pada pernyataan Ketua The Fed, Jerome Powell, terkait arah kebijakan suku bunga AS. Powell menegaskan sikap wait-and-see bank sentral, terutama di tengah tekanan harga yang meningkat akibat tarif impor.

