Harga Minyak Anjlok! Gencatan Senjata Israel-Iran Picu Penurunan 5%

Konflik yang berlangsung selama 12 hari terakhir ini telah menyebabkan volatilitas pasar minyak yang ekstrem. Pada Senin (23/6), minyak Brent bahkan tercatat diperdagangkan dalam rentang harga US$11,86, rentang terluas sejak Juli 2022. Sebelumnya, kedua kontrak minyak ini sempat menguat ke level tertinggi lima bulan menyusul serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada akhir pekan lalu. Namun, momentum positif tersebut tak bertahan lama, dan keduanya ditutup melemah lebih dari 7% dalam sesi perdagangan sebelumnya. “Harga minyak turun tajam karena serangan AS ke fasilitas nuklir Iran gagal memicu konflik yang lebih luas yang dapat mengancam pasokan kawasan,” jelas Barclays dalam catatan risetnya, merangkum pandangan pasar.

Melansir Reuters, penurunan harga minyak sangat terasa. Minyak Brent tercatat merosot US$3,29 atau 4,6% menjadi US$68,19 per barel pada pukul 10.43 EDT (21.43 WIB). Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) tidak luput dari gejolak, anjlok US$3,20 atau 4,7% menjadi US$65,31 per barel. Kedua kontrak minyak utama ini berada di jalur penutupan terendah mereka sejak 10 Juni, atau sebelum Israel melancarkan serangan mendadak ke fasilitas militer dan nuklir Iran pada 13 Juni.

