Harga Delica Bekas 2015 Terjangkau: MPV Keluarga Ideal!

Berdasarkan pantauan, harga Mitsubishi Delica 2015 di pasaran berkisar antara Rp 130 juta hingga Rp 175 jutaan. Untuk varian 2.0 A/T 4×2 tahun 2015, harganya sekitar Rp 130 juta – Rp 150 jutaan. Sementara itu, varian Royal 2.0 A/T 4×2 tahun 2015 berada di kisaran Rp 150 juta – Rp 175 jutaan. Harga jual ini dapat bervariasi tergantung pada tipe, kondisi fisik, serta kelengkapan unit.

You might also like