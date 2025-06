ASSA Tebar Dividen Rp 110,7 Miliar: Cek Jadwal & Besarannya!

You might also like

PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) menetapkan total dividen sebesar Rp 50 per saham untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dengan total nilai pembagian mencapai Rp 184,5 miliar. Pembagian ini mencakup dividen interim sebesar Rp 20 per saham atau Rp 73,8 miliar yang telah dibayarkan pada 22 November 2024.

