14 Perusahaan Siap IPO di BEI: Anak Usaha Chandra Asri Ikut!

Sementara itu, empat emiten lainnya, yaitu CHEK, COIN, BLOG, dan ASPR, memulai bookbuilding pada 23 Juni 2025 dan akan berlangsung hingga 25 Juni 2025. CHEK menawarkan maksimal 815 juta saham (20,04%) dengan harga penawaran awal Rp 120–Rp 140 per saham, berpotensi mendapatkan dana Rp 97,80 miliar–Rp 114,10 miliar. COIN, induk perusahaan Bursa Berjangka Aset Kripto Indonesia (CFX), menawarkan 2,2 miliar saham dengan harga bookbuilding Rp 100–Rp 105 per saham. BLOG, perusahaan afiliasi Grup Alfamart, menawarkan 563,24 juta saham dengan harga penawaran awal Rp 240–Rp 270 per saham. Terakhir, ASPR, produsen kemasan plastik, menawarkan saham dengan harga di kisaran Rp 118–Rp 124 per saham, berpotensi meraih dana maksimal Rp 100,68 miliar. PSAT, emiten pelayaran, menawarkan 222,35 juta saham dengan harga penawaran Rp 850–Rp 900 per saham, dengan potensi perolehan dana hingga Rp 200,11 miliar.

