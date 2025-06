The Fed Turunkan Suku Bunga Juli 2025? Ini Kata Pejabatnya

You might also like

Wakil Ketua The Fed, Michelle Bowman, mendukung penurunan suku bunga acuan paling cepat Juli 2025. Alasannya adalah inflasi yang menurun menuju target 2% dan potensi peningkatan risiko di pasar tenaga kerja AS. Meskipun The Fed sebelumnya menahan suku bunga di level 4,25%-4,50%, Bowman menilai dampak kebijakan ekonomi Presiden Trump terhadap inflasi dan pasar tenaga kerja sejauh ini belum signifikan.

Kesimpulannya, meskipun The Fed sebelumnya bersikap wait-and-see, Bowman kini mendorong penurunan suku bunga segera. Pertemuan selanjutnya yang akan menentukan kebijakan moneter The Fed akan berlangsung pada tanggal 29—30 Juli 2025.

