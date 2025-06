Emiten Kertas Sinarmas INKP dan TKIM Bagi Dividen, Cermati Prospeknya

You might also like

“Untuk periode kali ini, yield dan rasio pembagian dividennya tergolong moderat. Namun, besaran dividend per share (DPS) masih stabil dibandingkan beberapa tahun terakhir,” ujar Miftahul. TKIM tetap berada di kisaran Rp 25 per saham, sedangkan INKP di kisaran Rp 50 per saham.

Berdasarkan hasil RUPST, INKP akan membagikan dividen senilai Rp 273,54 miliar atau setara Rp 50 per saham. Sementara itu, TKIM akan menyalurkan dividen tunai sebesar Rp 77,83 miliar atau Rp 25 per saham.

1