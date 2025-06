Langkah BCA Mewaspadai Dampak Ketegangan di Timur Tengah dan Global

You might also like

Lebih lanjut, Hera mengatakan bahwa arah kebijakan suku bunga global juga menjadi perhatian perusahaan. Menurutnya, Bank Sentral AS alias The Federal Reserve (The Fed) kemungkinan mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, potensi pemangkasan tetap terbuka apabila terjadi perlambatan ekonomi atau resesi di AS.

TEKNA TEKNO – , Jakarta – PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) akan terus mencermati dampak eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) terhadap sektor keuangan Indonesia. Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan secara konsisten memantau perkembangan makroekonomi global, termasuk potensi dampak dari konflik geopolitik yang sedang berlangsung.

