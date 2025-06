Cermati Proyeksi Pergerakan IHSG untuk Hari Ini (24/6)

You might also like

“Pekan ini, pelaku pasar akan mencermati sikap lanjutan Iran, kebijakan Presiden AS Donald Trump, dinamika harga minyak, dan rilis data PMI dari sejumlah negara utama seperti AS, zona euro, Inggris, Jerman, dan Jepang,” tambahnya.

Selama sepekan terakhir, pasar global berada dalam mode waspada. Harga minyak naik tajam, saham-saham energi dan pertahanan menguat, sementara saham teknologi tertekan. Imbal hasil obligasi menurun, dan dolar AS menguat. Di sisi lain, The Fed mempertahankan suku bunga namun memberikan sinyal terbagi soal arah kebijakan ke depan.

Dalam skenario terburuk, penutupan Selat Hormuz dan terganggunya pasokan minyak dari Iran bisa mendorong harga minyak menembus US$ 130 per barel dan inflasi AS mencapai 6% pada akhir tahun. Ini berpotensi menghilangkan peluang pemangkasan suku bunga The Fed.

