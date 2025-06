Victoria: Liburan Keluarga Impian, Petualangan Tak Terlupakan!

You might also like

Keseruan di Phillip Island tidak berhenti sampai di situ! Jika Anda mencari aktivitas yang lebih menantang namun tetap ramah anak, ajak keluarga ke Phillip Island Grand Prix Circuit Visitor Centre and Go Kart . Berada tepat di sisi sirkuit legendaris Phillip Island Grand Prix Circuit, tempat ini memungkinkan si kecil untuk merasakan sensasi bermain gokart di lintasan replika sepanjang 750 meter yang menyerupai sirkuit aslinya. Daya tarik lainnya adalah lokasinya di tepi Selat Bass, sehingga Anda bisa menikmati pemandangan laut yang menakjubkan dan angin sepoi pesisir sambil berpacu.

