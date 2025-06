Jogja Ramah Anak: 11 Tempat Wisata Keluarga Terbaik

You might also like

Artikel ini merekomendasikan 11 tempat wisata anak di Jogja, mencakup museum edukatif seperti Museum Anak Kolong Tangga dan Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, hingga taman hiburan seperti Sindu Kusuma Edupark dan Kids Fun Jogja. Tersedia pula destinasi unik seperti The Lost World Castle dan Upside Down World, serta tempat interaktif lainnya. Semua destinasi ini menjanjikan petualangan baru yang seru dan akan dikenang keluarga.

Pernah membayangkan bagaimana rasanya berjalan di langit-langit rumah layaknya Spiderman? Di Upside Down World , impian itu bisa terwujud! Objek wisata unik ini menghadirkan beragam spot foto dengan desain ruangan yang sengaja dibuat terbalik. Memasuki setiap ruangan akan memberikan sensasi seolah Anda dan si Kecil berjalan tanpa gravitasi, menciptakan ilusi visual yang sangat menarik untuk diabadikan dalam foto. Upside Down World berada di Jl. Ring Road Utara No.18, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

Ingin merasakan pengalaman wisata yang unik, seolah berada di benteng atau bangunan ala Eropa? Kunjungi The Lost World Castle . Destinasi yang baru dibuka pada tahun 2022 ini menawarkan pemandangan menakjubkan, mulai dari kebun bunga sakura, replika Stonehenge yang ikonik, hingga patung dinosaurus berukuran besar. Setiap sudutnya menjadi spot foto yang “kece” dan sayang untuk dilewatkan. The Lost World Castle terletak di Jalan Petung Merapi, Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

4