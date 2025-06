Dari Jakarta hingga Tokyo, Ini 5 Ide Aktivitas Seru untuk Liburan Sekolah Bersama Keluarga!

You might also like

Menjelang liburan sekolah, ini saatnya merencanakan quality time bareng keluarga. Mulai dari city tour santai, arung jeram seru di tengah alam, sampai belajar bikin sushi langsung dari chef asal Jepang, semua bisa jadi momen bonding yang nggak terlupakan. Lewat Airbnb Experiences, kamu bisa menemukan berbagai aktivitas seru yang nggak cuma fun, tapi juga mempererat hubungan antar anggota keluarga. Sebagai bagian dari update terbarunya, Airbnb Experience kini menghadirkan pilihan kegiatan ramah keluarga di destinasi favorit traveler Indonesia. Mulai dari berbagai kota di Indonesia, Malaysia, Jepang, sampai Vietnam. Semua aktivitas ini dikurasi khusus supaya cocok untuk segala usia, interaktif, dan pastinya memberikan pengalaman budaya yang kaya. Buat kamu yang lagi cari ide liburan seru bareng keluarga, ini dia beberapa rekomendasi yang wajib masuk wishlist ! Baca juga: Koleksi Summer 2025 dari Nespresso Siap Segarkan Harimu! Jelajahi pesona masa lalu Jakarta Kalau lagi ingin jalan-jalan selain di mall. Kamu bisa coba eksplor sisi lain Jakarta yang mungkin belum pernah kamu datangi. Tur jalan kaki ini dimulai dari Gedung Sarinah yang ikonik, lalu lanjut menyusuri spot-spot tersembunyi di Jakarta. Kamu dapat keliling area Kota Tua, mampir ke Pecinan yang vibrant banget, cobain jajanan kaki lima yang autentik, sampai melihat sendiri gimana dinamisnya transformasi Jakarta dari masa ke masa. Naik ATV dan main arung jeram di Ubud Untuk keluarga yang suka tantangan dan petualangan, bersiaplah menikmati hari penuh adrenalin di Ubud. Mulai dari arung jeram di Sungai Ayung, naik ATV melintasi sawah dan air terjun, hingga singgah di perkebunan kopi lokal untuk mencicipi Kopi Luwak dan mempelajari proses unik pembuatannya yang melibatkan luwak. Jangan lupa membawa baju ganti, pakaian renang, dan sunscreen , ya! Baca juga: Ingin Gallery Date? Jangan Sampai Ketinggalan Pameran ‘Staging Desire’ di Galeri Salihara! Berkeliling Kuala Lumpur Buat kamu yang sudah sering ke Kuala Lumpur tapi ingin eksplor sisi lain kota ini, selain mampir ke Batu Caves yang ikonik, kamu juga bisa eksplor kuil-kuil tersembunyi, jalan-jalan santai di Pecinan yang penuh warna, dan pastinya mencicipi kuliner khas Malaysia yang bikin nagih, all in one trip selama setengah hari aja. Tur ini cocok banget buat kamu dan keluarga yang ingin ngerasain vibe lokal dengan cara yang lebih hangat dan personal. Bikin sushi bersama Chef Kaori di Tokyo Tokyo emang nggak pernah gagal soal kulinernya. Dari jajanan kaki lima yang ramai sampai restoran sushi mewah, semuanya tempting banget! Menariknya, di Tokyo kamu bisa ikut kelas membuat sushi bareng Chef Kaori, koki berprestasi yang siap ngajarin step-by-step bikin nigiri dan teman-temannya. Selama 2,5 jam, kamu nggak cuma belajar teknik dasar, tapi juga diajak mengenal lebih dalam budaya kuliner Jepang. Cocok banget buat kamu yang ingin pengalaman baru, baik bareng keluarga maupun seru-seruan sendiri. Baca juga: Ini 5 Kuliner Legendaris di Glodok yang Nggak Boleh Dilewatkan! Membuat lentera tradisional di Hoi An Di Kota Tua Vietnam yang dihiasi lentera warna-warni, kamu dapat membuat lentera sendiri sebagai simbol keberuntungan dan kebahagiaan. Kelas kerajinan ini cocok untuk anak-anak maupun orang tua yang rindu bernostalgia. Kamu dapat memilih kain favorit, merangkai lentera, dan menambahkan sentuhan personal sebelum membawanya pulang sebagai kenang-kenangan. Itulah beberapa kegiatan seru yang dapat dilakukan ketika libur sekolah. Semoga bermanfaat! Image: dok. Airbnb

