BEST Batal Dividen: Investor Kecewa? Ini Analisis Lengkapnya!

PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan 24 Juni. Keputusan ini bertujuan untuk menambah modal kerja dan mendukung pengembangan usaha perseroan ke depan. Direktur Utama BEST, Leo Yulianto Sutedja, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperkuat pondasi keuangan perusahaan.

Dalam rangka memperkuat struktur direksi , pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Hiroki Yoshitake sebagai Direktur Perseroan . Perubahan ini diharapkan dapat membawa angin segar dan perspektif baru dalam pengelolaan strategis BEST ke depan. Adapun susunan lengkap dewan komisaris dan direksi BEST pasca RUPST adalah sebagai berikut:

