ABBA Absen Dividen: Analisis Mendalam & Prospek Mahaka Media

Penetapan ini hadir di tengah pencapaian signifikan ABBA, yang kini dikenal sebagai mahakaX, dalam membalikkan kerugian menjadi keuntungan. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, perseroan berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 208,64 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan solid sebesar 3,77% secara tahunan ( Year on Year /YoY) dibandingkan perolehan pada tahun 2023.

