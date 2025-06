Lembang Hits! 5 Tempat Wisata Liburan Sekolah Seru Abis

Daftar Isi + Ringkasan

Libur sekolah adalah saat yang dinanti-nantikan untuk menciptakan kenangan indah bersama keluarga. Durasi liburan yang lebih panjang membuka kesempatan untuk menjelajahi berbagai destinasi wisata menarik. Salah satu daerah yang patut menjadi pilihan utama Anda adalah Lembang, Jawa Barat.

Terletak di dataran tinggi yang sejuk, Lembang menawarkan beragam tempat wisata yang sempurna untuk mengisi momen libur sekolah bersama orang-orang terkasih. Dari spot foto Instagramable yang memukau hingga destinasi edukatif dengan koleksi satwa jinak yang unik, semua ada di sini.

Berikut adalah beberapa tempat wisata di Lembang yang wajib Anda kunjungi untuk pengalaman liburan keluarga yang tak terlupakan.

1. Farmhouse Lembang

Rasakan nuansa pedesaan Eropa yang menawan di Farmhouse Lembang. Destinasi wisata keluarga ini menyajikan berbagai sudut menarik yang cocok untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Dengan arsitektur bangunan yang didesain menyerupai desa-desa klasik di Eropa, pengunjung dapat berfoto di depan rumah-rumah khas Eropa, menciptakan pengalaman visual yang unik. Tak hanya itu, Anda juga bisa menemukan rumah mungil yang terinspirasi dari tempat tinggal para Hobbit dalam film The Lord of the Rings dan The Hobbit, menawarkan spot foto yang berbeda dari yang lain.

Bagi anak-anak, tersedia area peternakan mini tempat mereka bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan menggemaskan seperti kelinci, domba, dan sapi. Kesempatan untuk memberi makan hewan-hewan ini tentu menjadi pengalaman edukatif yang menyenangkan.

Sebagai bagian dari tiket masuk, setiap pengunjung akan mendapatkan segelas susu murni, yang merupakan salah satu ciri khas dari tempat wisata ini. Harga tiket masuk Farmhouse Lembang dimulai dari Rp 35 ribu per orang. Lokasinya strategis, sekitar 15 km dari pusat kota Bandung, tepatnya di Jalan Raya Lembang No.108, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

2. Floating Market Lembang

Jika Anda mencari pengalaman kuliner yang berbeda, Floating Market Lembang adalah jawabannya. Di sini, Anda bisa berburu beragam kuliner khas Bandung yang disajikan langsung di atas perahu-perahu tradisional. Pilihlah dari serabi, seblak, tempe mendoan, otak-otak, colenak, hingga tahu Lembang, dengan harga rata-rata yang sangat terjangkau, sekitar Rp 5 ribu.

Untuk hidangan yang lebih mengenyangkan, tersedia juga banyak pilihan makanan berat seperti soto, aneka seafood, nasi timbel, lotek, dan karedok. Makanan berat ini dibanderol rata-rata sekitar Rp 35 ribu, harga yang sepadan dengan suasana Floating Market yang mempesona.

Floating Market Lembang buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Dengan harga tiket masuk Rp 15 ribu per orang, Anda juga bisa menukarkan tiket tersebut dengan minuman gratis yang menyegarkan. Destinasi wisata di Lembang ini berlokasi di Jalan Grand Hotel No 33E, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

3. Lembang Park & Zoo

Mengunjungi Lembang Park & Zoo berarti menikmati perpaduan sempurna antara kebun binatang dan taman hiburan. Daya tarik utama tempat ini terletak pada koleksi hewan yang beragam dan fasilitas hiburan yang dirancang untuk seluruh anggota keluarga.

Pengunjung dapat menyaksikan berbagai satwa, mulai dari harimau dan beruang hingga burung-burung eksotis, dalam kandang yang dirancang menyerupai habitat aslinya. Tersedia pula area khusus yang memungkinkan anak-anak berinteraksi langsung dengan hewan-hewan kecil seperti kelinci dan domba, memberikan kesempatan belajar yang interaktif dan menyenangkan tentang dunia satwa.

Selain bertemu hewan, Lembang Park & Zoo juga menawarkan berbagai wahana menarik, seperti perahu dayung di danau buatan, menunggang kuda poni, dan sepeda gantung untuk menikmati pemandangan dari ketinggian. Untuk kenyamanan pengunjung, fasilitas pendukung seperti mushola, toilet, dan area parkir yang luas juga telah disediakan. Harga tiket masuk Lembang Park & Zoo mulai dari Rp 50 ribu per orang. Destinasi ini terletak di Jalan Kolonel Masturi No.171, Sukajaya, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

4. The Great Asia Africa (TGAA)

Bayangkan berkeliling dunia dalam satu hari! Di The Great Asia Africa (TGAA), impian itu bisa terwujud. Destinasi wisata Lembang ini menampilkan miniatur tujuh negara dari dua benua, yaitu Korea, Thailand, India, Jepang, Indonesia, Afrika, dan Timur Tengah. Setiap sudut objek wisata seluas 5 hektare ini juga menawarkan spot foto Instagramable yang luar biasa, siap mempercantik feed media sosial Anda.

Berfotolah dengan latar belakang Gerbang Torii berwarna merah khas Jepang atau abadikan momen di depan miniatur Kota Jaipur yang ikonik. Untuk pengalaman yang lebih otentik, Anda bisa menyewa pakaian tradisional Jepang dan beberapa negara lainnya agar hasil foto semakin menawan.

Setelah puas menjelajahi setiap zona, nikmati beragam sajian makanan khas yang dijual di area tersebut. Menariknya, setiap bangunan dirancang untuk menawarkan cita rasa kuliner yang berbeda-beda sesuai dengan negara asalnya. TGAA berlokasi di Jalan Raya Lembang-Bandung No.71, Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Harga tiket masuk The Great Asia Africa baik pada weekday maupun weekend adalah Rp 50.000 per orang.

5. The Lodge Maribaya

The Lodge Maribaya adalah destinasi wisata paket lengkap yang menawarkan beragam aktivitas seru. Mulai dari berkemah di tengah alam, trekking mengelilingi area hutan pinus yang asri, menikmati kuliner lezat, hingga pengalaman staycation yang nyaman, semua bisa Anda lakukan di sini.

Tak hanya itu, The Lodge Maribaya juga dikenal dengan berbagai spot foto Instagramable yang siap memanjakan mata dan kamera Anda. Cobalah berfoto di atas wahana balon udara yang menjadi daya tarik baru; meskipun tidak benar-benar terbang, posisi fotonya akan memberikan ilusi seolah Anda sedang melayang di ketinggian.

Bagi Anda yang menyukai tantangan, jajal Zip Bike, wahana sepeda yang melaju di seutas tali. Dengan latar belakang hutan pinus yang memukau, Anda bisa berfoto sambil mengendarai sepeda yang tergantung. Tak perlu khawatir, wahana ini dilengkapi dengan sistem pengamanan optimal, menjadikannya aman untuk dinikmati semua orang.

Selain berbagai wahana dan pemandangan, Anda juga bisa bersantap di restoran yang tersedia atau menikmati pengalaman menginap di alam terbuka bersama keluarga atau sahabat. Tempat wisata ini berlokasi di Jalan Maribaya No. 149/252 RT. 03 RW. 15 Babakan, Gentong, Cibodas, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Harga tiket masuk The Lodge Maribaya bervariasi: The Lodge Woodland Rp 50.000 (weekday dan weekend), Tiket Masuk Kawasan Rp 65.000 (weekend), Fairy Garden Rp 35.000, dan Tiket Terusan Fairy Garden Rp 100.000.