5 Tempat Wisata Cimahi Terbaik: Liburan Panjang Tak Terlupakan!

You might also like

Beberapa destinasi unggulan di Cimahi mencakup Situ Ciseupan dan Curug Cimahi (Air Terjun Pelangi) yang menawarkan keindahan alam. Ada pula Taman Wisata Paku Haji untuk rekreasi keluarga, agrowisata All About Strawberry, serta Pasar Pagi Pemkot Cimahi sebagai pusat keramaian akhir pekan. Berbagai pilihan ini memperkuat citra Kota Cimahi sebagai destinasi wisata yang beragam dan memukau.

All About Strawberry, berlokasi di Jalan Cihaunjang Km 2, Cimahi , adalah destinasi agrowisata unik yang menawarkan pengalaman memetik buah stroberi segar langsung dari kebunnya. Meskipun luas lahannya terbilang tidak terlalu besar, pengalaman yang ditawarkan tetap sangat berkesan dan menyenangkan.

4. All About Strawberry

1