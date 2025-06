Papan Akselerasi Ramai: Risiko Investasi Saham yang Wajib Diketahui!

You might also like

Sementara itu, PT Diastika Biotekindo Tbk (CHEK) mencatatkan total aset mencapai Rp 242,33 miliar per 31 Desember 2024. CHEK berencana menerbitkan maksimal 815 juta saham baru dengan kisaran harga penawaran awal Rp 120 hingga Rp 240 per saham. Disusul oleh PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) dengan total aset Rp 118,90 miliar hingga akhir 2024. ASPR mematok harga bookbuilding antara Rp 118 hingga Rp 124 untuk 812 juta saham yang ditawarkan, berpotensi menghimpun dana segar sekitar Rp 100 miliar.

