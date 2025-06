IHSG Terbang Jika Gencatan Senjata Timur Tengah Terjadi? Analisis & Prospek

You might also like

Untuk memastikan IHSG dapat bergerak naik secara berkelanjutan, Liza menekankan pentingnya dukungan dari beberapa faktor makroekonomi. Hal ini mencakup pemulihan ekonomi global yang solid, sentimen positif dari pasar internasional, dan aliran masuk dana asing yang signifikan ke Indonesia. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah juga krusial; rupiah diharapkan tidak kembali melemah hingga level Rp 16.500 per dolar AS, yang dapat memengaruhi kepercayaan investor .

