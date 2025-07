Saham Teknologi Angkat Wall Street, Data Ketenagakerjaan Jadi Sorotan!

You might also like

Pembukaan pasar sempat diwarnai pelemahan setelah data penggajian sektor swasta AS menunjukkan penurunan tak terduga, memicu ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Rilis data ketenagakerjaan nonpertanian Kamis, 3 Juli, sangat dinanti karena proyeksi perlambatan pertumbuhan pekerjaan dan kenaikan tingkat pengangguran. Secara keseluruhan, pasar saham AS menunjukkan tren pemulihan positif, didorong optimisme terhadap pelonggaran kebijakan moneter dan potensi pertumbuhan sektor kecerdasan buatan.

Seluruh perhatian kini tertuju pada rilis data ketenagakerjaan nonpertanian yang dijadwalkan Kamis, 3 Juli, lebih awal dari jadwal biasanya karena libur Hari Kemerdekaan AS. Survei Reuters memproyeksikan perlambatan pertumbuhan pekerjaan dan kenaikan tingkat pengangguran menjadi 4,3%, sebuah indikator penting bagi kebijakan moneter The Fed. Joe Saluzzi, manajer perdagangan di Themis Trading, menyatakan, “Data tenaga kerja semakin mendekatkan Fed pada keputusan pemangkasan. Tinggal soal waktu, apakah di Juli atau September.”

Pembukaan pasar saham AS sempat diwarnai pelemahan setelah data penggajian sektor swasta AS menunjukkan penurunan yang tak terduga pada Juni. Data tersebut juga merevisi penambahan pekerjaan bulan sebelumnya menjadi lebih rendah, kondisi yang semakin memicu ekspektasi pasar mengenai potensi pemangkasan suku bunga oleh The Fed, bahkan diperkirakan dapat terjadi secepatnya pada Juli.

TEKNA TEKNO NEW YORK. Pasar saham Amerika Serikat (AS) menunjukkan vitalitasnya pada Rabu, 2 Juli, berhasil pulih dari pelemahan awal. Pemulihan ini terutama ditopang oleh kinerja impresif saham-saham teknologi raksasa seperti Nvidia, Tesla, dan Apple. Kini, fokus investor beralih pada laporan ketenagakerjaan nonpertanian yang sangat dinanti, yang akan menjadi indikator krusial bagi potensi langkah Federal Reserve (Fed) dalam menentukan arah suku bunga.

