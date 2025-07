Harga Emas Naik pada Kamis (3/7) Pagi, Investor Menanti Rilis Data Ketenagakerjaan AS

TEKNA TEKNO – JAKARTA. Harga emas menguat pada perdagangan Kamis (3/7) pagi. Pukul 07.00 WIB, harga emas untuk pengiriman Agustus 2025 di Commodity Exchange ada di US$ 3.361,30 per ons troi, naik 0,05% dari sehari sebelumnya yang ada di US$ 3.359,70 per ons troi.

Harga emas naik tipis karena investor mempertimbangkan kekhawatiran mengenai posisi fiskal AS, bersama prospek jalur pelonggaran moneter Federal Reserve.

Harga emas naik setelah senat AS meloloskan RUU pajak dari Presiden AS Donald Trump. UU tersebut diperkirakan akan memperlebar defisit sebesar US$ 3,3 triliun selama dekade berikutnya.

Kini RUU itu akan dimintakan persetujuan DPR, dan jika lolos hal itu akan meningkatkan daya tarik emas sebagai aset safe haven.

Fokus investor juga tertuju pada laporan ketenagakerjaan AS untuk bulan Juni. Analis memperkirakan akan ada perlambatan pertumbuhan penggajian dan pengangguran meningkat, yang bisa memperkuat alasan pemangkasan suku bunga The Fed.