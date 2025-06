Harga HP Oppo Terbaru [Bulan Tahun]: A5i Pro, A3x, Reno 12, A60

You might also like

Layar pada model Pro masih menggunakan panel IPS LCD 6,67 inci dengan resolusi HD Plus, refresh rate 90 Hz, dan tingkat kecerahan hingga 1.000 nits. Oppo mengklaim kualitas layarnya lebih superior dibandingkan versi reguler. Layar ini juga dilengkapi dengan lapisan anti-glare untuk visibilitas optimal di bawah sinar matahari langsung, serta mengadopsi desain punch hole untuk kamera depan beresolusi 5 MP (f/1.85 vs f/2.0 pada A5i). Perekaman video kamera depan juga terbatas pada resolusi 1.080 piksel pada 30 fps.

