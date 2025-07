Ada 8 Emiten yang Segera IPO di BEI, Cermati Rekomendasi Analis Berikut

You might also like

Lebih lanjut, PSAT menetapkan harga saham IPO di level Rp 900 per saham dan masa penawaran umum pada 2—4 Juli 2025. ASPR menetapkan harga saham IPO di level Rp 124 per saham dan masa penawaran umum pada 2—4 Juli 2025. Adapun BLOG menetapkan harga saham IPO di level Rp 250 per saham dan masa penawaran umum 2—8 Juli 2025.

Selain itu, MERI menetapkan harga saham IPO di level Rp 128 per saham dan masa penawaran umum pada 2—8 Juli 2025. CHECK menetapkan harga saham IPO sebesar Rp 128 per saham dan masa penawaran umum pada 2—8 Juli 2025.

COIN menetapkan harga saham IPO sebesar Rp 100 per saham dengan masa penawaran umum mulai hari ini sampai 7 Juli nanti. PMUI turut menetapkan harga saham IPO di level Rp 180 per saham dengan masa penawaran umum 2—8 Juli 2025.

