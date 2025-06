WINS, BKSL, PGEO: Analisis Teknikal & Rekomendasi Saham Kamis Ini!

You might also like

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) juga masuk dalam daftar saham yang direkomendasikan buy on weakness , khususnya di area support antara Rp 1.260–Rp 1.310. Indikator Stochastic pada PGEO menunjukkan sinyal “golden cross” di area oversold , sebuah pertanda teknikal yang kuat akan adanya potensi rebound . Rebound ini diproyeksikan akan membawa PGEO menuju resistance terdekat di kisaran Rp 1.410–Rp 1.470. Rekomendasi: Buy on Weakness Support: Rp 1.260–Rp 1.310 Resistance: Rp 1.410–Rp 1.470 Mayang Anggita, Panin Sekuritas

Saham WINS direkomendasikan untuk buy on weakness , atau beli saat melemah. Proyeksi ini didasari potensi kuat WINS untuk mengalami rebound dari level support garis MA20, yang juga berfungsi sebagai batas bawah dari saluran bullish -nya. Dengan risiko penurunan yang relatif terbatas, indikator RSI WINS saat ini berada di level 49, sementara histogram MACD menunjukkan nilai positif +1, mengindikasikan momentum yang mendukung. Rekomendasi: Buy on Weakness Support: Rp 370 Resistance: Rp 408 M. Wafi, Korea Investment and Sekuritas Indonesia

