KKGI Bagi Dividen Rp 73,99 Miliar! Manajemen Baru Diumumkan

KKGI juga mencatat pertumbuhan signifikan pada unit bisnis energi baru dan terbarukan (EBT) melalui Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cicatih. Produksi listrik PLTM Cicatih pada Desember 2024 mencapai rekor tertinggi sejak beroperasi, yaitu 3,59 MW, melonjak 43,72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2024, penjualan listrik dari unit ini meningkat 14,85% menjadi 32,14 juta MW, dengan pendapatan naik 10,37% mencapai US$ 2,01 juta. Laba bersih dari unit EBT ini bahkan melonjak hampir dua kali lipat menjadi US$ 835.134, menunjukkan potensi besar di sektor ini.

Sebelum penetapan dividen final ini, KKGI telah mendistribusikan dividen interim tunai sebesar Rp 15 per saham serta dividen saham treasury dengan rasio 10.000:53 dari saham hasil buyback . Dengan penambahan dividen final, total dividen tunai untuk tahun buku 2024 mencapai Rp 30 per saham, merefleksikan dividend yield sebesar 7,61% per 17 Juni 2025.

Kinerja gemilang KKGI didorong oleh rekor produksi batubara tertinggi perusahaan yang mencapai 5,92 juta metrik ton (MT) dan volume penjualan menembus 6,24 juta MT. Pendapatan KKGI pada tahun 2024 tercatat sebesar US$ 326,80 juta, meningkat signifikan 10,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga berimbas pada lonjakan laba bersih perseroan sebesar 49,79%, mencapai US$ 40,14 juta.

