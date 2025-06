Hotel Keluarga Bandung: 13 Pilihan Terbaik, Playground & Kolam Renang!

You might also like

Hotel ini dilengkapi dengan fasilitas liburan yang menarik, termasuk ruang keluarga yang nyaman, kolam renang anak , serta Hippo Kidz Club yang dirancang untuk menambah pengalaman liburan si kecil menjadi lebih seru dan tak terlupakan. Harga menginap di The Luxton Bandung dimulai dari Rp530 ribu per malam.

Untuk melengkapi keceriaan si kecil, The Gaia Hotel Bandung menyediakan fasilitas ramah anak lainnya seperti kolam renang anak dan kids club yang penuh aktivitas. Dengan suasana yang mendukung dan fasilitas lengkap, liburan Anda dijamin berkesan. Harga menginap dimulai dari Rp2 juta per malam.

Fasilitas playground di Crowne Plaza Bandung sangat luas dan lengkap, menawarkan beragam aktivitas seperti art and crafting activity, lego, area masak-masakan, perosotan, mandi bola, dan banyak lagi yang akan membuat si kecil antusias. Selain itu, tersedia juga area kolam renang yang luas untuk keseruan berenang bersama. Harga menginap dimulai dari Rp2,2 juta per malam.

Daya tarik lainnya adalah adanya kebun binatang mini yang menggemaskan, serta fasilitas edukatif dan kreatif seperti Little Chef Cooking Studio. Berbagai pilihan aktivitas ini menjadikan Grand Tjokro Premiere Cihampelas Bandung destinasi ideal untuk keluarga. Harga mulai dari Rp600 ribu per malam.

Tak hanya itu, The Kids Club di The Trans Luxury Bandung menjadi surga petualangan bagi si kecil, menawarkan beragam kegiatan seru seperti area bermain balita, zona pertunjukan boneka, hingga area hiburan digital yang interaktif. Dengan fasilitas lengkap ini, anak-anak dijamin tidak akan bosan. Harga menginap di sini dimulai dari Rp1,5 juta per malam.

