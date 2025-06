VinFast VF 6: SUV Listrik Stylish untuk Kota, Harga Terjangkau!

You might also like

VinFast VF 6 hadir dalam dua pilihan varian untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda: VF 6 Eco dan VF 6 Plus , keduanya mengusung sistem penggerak roda depan. Varian Eco dibekali motor listrik berkekuatan 130 kW (setara 174 hp) dengan torsi 250 Nm, mampu menempuh jarak hingga 470 km dalam sekali pengisian penuh berdasarkan standar NEDC. Sementara itu, VF 6 Plus menawarkan performa lebih bertenaga dengan output 150 kW (sekitar 201 hp) dan torsi puncak 310 Nm, memberikan jarak tempuh maksimal 430 km.

3