Cek Lima Perbedaan Kawasaki KLX230 Sherpa dengan KLX230 SE

Tapi untuk Anda yang mengincar fungsionalitas, maka Kawasaki KLX230 SE punya value for money yang lebih baik. (*)

Terakhir ada perbedaan di harga jual keduanya. Kawasaki KLX230 Sherpa berbanderol Rp 59,9 juta. Sementara Kawasaki KLX230 SE harganya Rp 57,3 juta (on the road Jakarta).

Dari sisi kaki-kaki, Kawasaki KLX230 Sherpa punya suspensi yang sedikit berbeda dari KLX230 SE. Di depan, Kawasaki KLX230 Sherpa punya suspensi teleskopik 37 mm dengan wheel travel 158 mm. Pada Kawasaki KLX230 SE suspensinya bertipe up side down dengan wheel travel 220 mm.

Bahkan untuk model off the road yang dijual tanpa STNK pun, ada beberapa tipe dengan basis yang sama yakni KLX230R dan KLX230R S bagi penggemar offroad dan Stockman yang dirancang untuk motor dinas di perkebunan.

