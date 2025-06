Dividen BOLT Anjlok! Garuda Metalindo

Direktur Garuda Metalindo, Anthony Wijaya, mengonfirmasi bahwa keputusan pembagian dividen ini telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Pemegang saham menyetujui besaran dividen Rp20 per lembar saham. “Kami sudah memutuskan, sudah diputuskan oleh pemegang saham untuk memberikan dividen sebesar Rp20 per lembar saham. Itu sekitar 49,5% dari laba bersih perseroan,” ujar Anthony dalam paparan publik BOLT yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat (20/6/2025).

You might also like