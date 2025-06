BREN, LPKR, GOTO: Peluang Trading Hari Ini? Cek Analisis Teknikalnya!

TEKNA TEKNO – JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan kinerja kurang memuaskan dengan ambles 1,96% pada perdagangan Kamis (19/6). Penurunan signifikan ini tentu memicu pertanyaan di kalangan investor mengenai prospek pasar selanjutnya. Untuk menghadapi potensi pergerakan pasar pada Jumat (20/6), sejumlah analis telah menyiapkan rekomendasi teknikal untuk beberapa saham pilihan.

Daftar Isi + Ringkasan

Berikut adalah pandangan mendalam dari para ahli mengenai proyeksi pergerakan saham-saham menarik, lengkap dengan level kunci yang patut diperhatikan.

1. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)

Pergerakan saham BREN saat ini terpantau sedang menguji pola three black crows, sebuah sinyal penurunan harga yang perlu diwaspadai. Indikator teknikal menunjukkan bahwa Relative Strength Index (RSI) kian melemah dan Moving Average Convergence Divergence (MACD) juga cenderung menurun, mengindikasikan tekanan jual. Namun, Stochastic-nya berada di area overbought dan volume perdagangan justru meningkat, menandakan aktivitas pasar yang tinggi. Dengan mempertimbangkan dinamika ini, investor disarankan untuk mempertimbangkan entri beli jika saham mampu bertahan di rentang level Rp 5.900-Rp 6.000.



Rekomendasi: Buy on weakness



Support: Rp 5.850



Resistance: Rp 6.825



BCA Sekuritas, Achmad Yaki

2. PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)

Saham LPKR saat ini berada dalam fase downtrend yang jelas, disertai dengan tekanan jual yang cukup kuat di pasar. Dari sisi indikator teknikal, baik MACD maupun Stochastic belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah yang meyakinkan. Keduanya masih terpantau berada di area negatif dan oversold, mengindikasikan bahwa sentimen negatif masih mendominasi. Oleh karena itu, bagi investor yang ingin mengambil posisi, pendekatan “wait and see” dinilai lebih bijaksana hingga ada sinyal positif yang lebih kuat.



Rekomendasi: Wait and see



Support: Rp 81



Resistance: Rp 86



MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana

3. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Saham GOTO kembali memasuki area support krusial di rentang level Rp 59-Rp 62. Indikator MACD menunjukkan tren yang cenderung melandai, berpotensi memberikan ruang untuk pemulihan. Jika terjadi rebound yang solid dari area support ini, GOTO memiliki potensi untuk membentuk pola double bottom. Pola ini secara teknikal dapat menjadi sinyal pembalikan arah dengan target resistance menuju level Rp 68. Investor dengan profil risiko yang lebih berani mungkin bisa mempertimbangkan posisi beli spekulatif.



Rekomendasi: Speculative buy



Support: Rp 57



Resistance: Rp 68



Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi