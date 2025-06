Mobilum Technologies Inc Mendapatkan Akses ke Pasar AS

Teknatekno.com – Infrastruktur pembayaran terkemuka dan perusahaan fiat-to-crypto, Mobilum Technologies Inc. (“Mobilum” atau “Perusahaan”) (CSE: MBLM) (OTC: MBLMF) (FRA: C0B), dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian dengan Wyre (“Wyre”), sebuah perusahaan berbasis teknologi yang membuat keuangan tradisional dapat diakses melalui infrastruktur pembayaran digital dan teknologi manajemen aset digital.

Teknologi Blockchain digunakan oleh Wyre untuk memberikan API yang mudah diintegrasikan untuk ribuan pengembang, memungkinkan kripto menjangkau khalayak yang lebih luas.

Sejak didirikan, perusahaan telah menangani lebih dari $10 miliar pembayaran atas nama lebih dari 15 juta pelanggan akhir. Wyre telah menjadi peserta aktif di pasar crypto sejak 2013, membantu klien di lebih dari 100 negara secara global, dan memberi mereka akses tanpa gesekan ke teknologi blockchain.

Mobilum Technologies Inc akan dapat menangani transaksi rumah kliring otomatis (ACH) untuk pelanggan AS pada platform on- dan off-lean dengan mengintegrasikan API Wyre. Ini akan memberikan akses perusahaan ke pasar AS.

“Hubungan strategis ini akan memungkinkan Mobilum untuk akhirnya memasuki pasar AS, menyediakan akses Perusahaan ke salah satu pasar crypto terbesar di dunia,” kata Presiden Mobilum, Wojciech Kaszycki.

Integrasi Penuh Dengan Rel Berbankan Wyre Pada Q1 2022

Mobilum juga telah memperbarui teknologi pemrosesan pembayaran on-ramp dengan mengintegrasikan lebih dari 200 pengakuisisi dan ekosistem kereta keuangan untuk deteksi penipuan yang lebih besar dan tingkat penerimaan transaksi yang lebih tinggi.

Mobilum akan memiliki akses di seluruh dunia ke rekening bank dan pedagang sebagai hasil dari pembaruan, yang juga akan mempersingkat periode implementasi..

“Kami sangat senang dengan peningkatan platform kami baru-baru ini. Ini akan membantu kami mengatasi beberapa kesulitan utama yang dihadapi perusahaan crypto saat ini. Wojciech Kaszycki menyatakan, “Kami akan dapat meningkatkan tingkat persetujuan transaksi, menghilangkan penipuan, dan meminimalkan tolak bayar.

Tentang Mobilum Technologies Inc

Tujuan Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FRA:C0B), Penyedia Layanan Pembayaran (PSP) berbasis teknologi, adalah untuk membuat layanan keuangan konvensional lebih mudah diakses melalui penggunaan infrastruktur pembayaran digital dan teknologi manajemen aset digital.

Mobilum Tujuan kami adalah untuk memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk mengkonversi fiat-ke-crypto dan crypto-to-fiat melalui solusi on-ramp dan off-ramp Mobilum. Mobilum memiliki kantor di Kanada, Hong Kong, Polandia, dan Estonia. Kunjungi Mobilum.com untuk lebih jelasnya.

Kesimpulan:

Mobilum Technologies Inc Mendapatkan Akses ke Pasar AS Melalui Perjanjian dengan Perusahaan Infrastruktur Pembayaran dan Fiat-to-Crypto Terkemuka Wyre. Mobilum akan dapat menangani transaksi rumah kliring otomatis (ACH) untuk pelanggan AS pada platform on- dan off-lean. Perusahaan berencana untuk menyelesaikan integrasi penuh dengan rel perbankan Wyre pada Q1 2022.