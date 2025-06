Ekonomi Global Bergejolak: Mirip Pandemi, Apa Kata Kemenkeu?

Lebih lanjut, Febrio mencermati anomali pergerakan suku bunga global yang cukup langka. Ia menjelaskan fenomena “decoupling” antara yield US 10-Year Treasury dan indeks nilai tukar dolar AS (DXY). Dalam tiga bulan terakhir, meskipun suku bunga Amerika Serikat meningkat, dolar justru melemah. “Jarang sekali terjadi, artinya pasar global pun meragukan kredibilitas dari perekonomian AS saat ini,” kata Febrio. Ia memprediksi situasi tak menentu ini berpotensi berlanjut hingga akhir tahun, bahkan merembet ke tahun depan.

Febrio melanjutkan, ketidakpastian ekonomi ini masih berlanjut lantaran sejumlah negara belum mencapai kesepakatan dalam negosiasi dagang dengan Amerika Serikat. Ketegangan antara Cina dan AS, yang dikenal sebagai perang dagang, menjadi puncak dari dinamika ini. “Ketidakpastian ini memang semakin harus di-price in oleh pasar,” tegasnya, menggarisbawahi perlunya pasar untuk memperhitungkan risiko yang ada.

