IMAS Gandeng ZD Energy: Gebrakan Baru Indomobil di Bisnis Energi?

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS), melalui entitas anaknya IMGSL, telah menyepakati kerja sama Joint Venture dengan ZD Energy Pte., Ltd. Kerja sama ini membentuk PT Indo Zeeda Energi (IZE), sebuah entitas baru yang diharapkan menjadi pendorong diversifikasi bisnis grup. IMAS akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan 60% kepemilikan di IZE, sementara ZD Energy Pte., Ltd. memegang 40%.

