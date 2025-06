CUAN Stock Split 1:10! Harga Saham Makin Terjangkau Mulai 10 Juli 2025

You might also like

Keputusan stock split ini akan mulai efektif berlaku pada tanggal 10 Juli 2025. Dengan berlakunya pemecahan saham , nilai nominal saham CUAN yang semula Rp 200 per saham akan berubah menjadi Rp 20 per saham . Penting untuk diingat bahwa nilai nominal ini adalah angka yang tertera pada akta saham perusahaan, dan berbeda dengan harga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) , yang selalu berfluktuasi sesuai dinamika pasar.

