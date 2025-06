Infinix SMART 10: HP Sejutaan AI, Spesifikasi Gahar Harga Murah!

You might also like

Seri SMART 10 hadir dalam dua model utama: SMART 10 Plus dan SMART 10. Kedua varian dilengkapi Folax AI Assistant, sebuah asisten virtual berbasis AI, serta sertifikasi IP64. SMART 10 Plus memiliki layar 6,8 inci, baterai 6000 mAh, dan RAM 8GB, sementara SMART 10 menawarkan layar 6,6 inci, baterai 5000 mAh, dan RAM 4GB. Seri ini resmi meluncur di Indonesia mulai 25 Juni 2025 dengan harga mulai dari Rp1.049.000 saat flash sale.

