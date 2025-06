Pertamina NRE: Gebrakan Baterai Listrik Nasional, Masa Depan Energi?

You might also like

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, menyatakan pengembangan ini adalah motor penggerak transformasi energi dan bagian integral dari peta jalan energi bersih nasional, bertujuan mengurangi emisi karbon serta membuka lapangan kerja hijau. PT Pertamina (Persero) mendukung penuh inisiatif ini untuk mempercepat pencapaian bauran energi nasional dan target Net Zero Emission (NZE). Pertamina NRE juga mendorong investasi berkelanjutan di sektor energi baru dan terbarukan, dengan fokus pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk kedaulatan energi nasional.

Pertamina New and Renewable Energy (NRE), anak usaha PT Pertamina (Persero), memegang peran sentral dalam memajukan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Ini ditandai dengan peresmian proyek industri baterai terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, melalui peletakan batu pertama oleh Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini merupakan bagian dari konsorsium strategis bersama PT Aneka Tambang Tbk., Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CBL), dengan target produksi 6,9 gigawatt hour (GWh) baterai pada akhir tahun 2026.

Proyek monumental ini merupakan pilar penting dalam sebuah konsorsium strategis yang kuat, melibatkan nama-nama besar seperti PT Aneka Tambang Tbk., Indonesia Battery Corporation (IBC) , dan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CBL). Dalam kolaborasi ini, Pertamina NRE menempati posisi sebagai salah satu pemegang saham kunci. Dari sinergi ini, produksi baterai ditargetkan ambisius mencapai 6,9 gigawatt hour (GWh) pada akhir tahun 2026.

TEKNA TEKNO – , Jakarta – PT Pertamina (Persero), melalui anak usahanya, Pertamina New and Renewable Energy (Pertamina NRE), kini memegang peran sentral dalam memajukan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Momentum penting ini ditandai dengan peresmian proyek industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, yang secara langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui seremoni peletakan batu pertama.

3