MAPI Bagi Dividen Rp 166 Miliar: Peluang Investasi Tahun 2024?

Ratih D. Gianda, VP Investor Relations, Corporate Communications and Sustainability MAP Group, menjelaskan bahwa dividen yang disetujui untuk dibagikan adalah sebesar Rp 166 miliar atau Rp 10 per lembar saham. Angka ini mencerminkan *payout ratio* perusahaan sebesar 7,7% dari total laba bersih yang diperoleh sepanjang tahun 2024.

