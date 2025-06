Waspada Koreksi! IHSG Kamis 26 Juni & Rekomendasi Saham Pilihan

You might also like

Melihat kondisi tersebut, Herditya merekomendasikan beberapa saham yang patut dicermati oleh para investor . Di antaranya adalah saham ULTJ dengan target harga di kisaran Rp 1.395 hingga Rp 1.475 per saham , PANI dengan target Rp 12.200 sampai Rp 13.075 per saham , dan BULL yang diproyeksikan berada di rentang Rp 133 hingga Rp 143.

