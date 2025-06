Akseleran Gagal Bayar: Profil, Penyebab, dan Dampaknya bagi Investor

You might also like

TEKNA TEKNO – , Jakarta – Platform fintech peer to peer (P2P) lending, PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran), kini tengah menghadapi guncangan serius akibat persoalan gagal bayar. Berdasarkan data yang terpampang di situs resmi perusahaan, tingkat wanprestasi atau TWP90 Akseleran per 22 Juni 2025 telah melonjak mencapai 54,89%. Gejala permasalahan gagal bayar yang mendera Akseleran ini diketahui mulai terkuak sejak awal tahun 2025.

