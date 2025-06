Rahasia Terungkap! Sistem Pendingin Tipis Samsung Galaxy S25 Edge

You might also like

Pengalaman pengguna juga ditingkatkan dengan One UI 7 terbaru, yang menawarkan antarmuka yang lebih intuitif dan personal. Fitur-fitur seperti Now Bar, Eye Comfort Shield, serta integrasi langsung dengan Galaxy AI dan Google Gemini, membuat navigasi menjadi lebih cepat dan alami. Bahkan, pengguna cukup menekan tombol samping selama beberapa detik untuk langsung mengakses Gemini dan memulai interaksi berbasis AI.

